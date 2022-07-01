ОБСЄ зупиняє роботу в Україні через вето Росії

Польща продовжить консультації з державами-учасницями ОБСЄ щодо майбутньої ролі та присутності організації в Україні

Рішення про зупинення мандату ухвалили через відсутність згоди в Постійній Раді ОБСЄ через позицію РФ

Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) припиняє свою роботу з п'ятниці, 1 липня. Про це йдеться на сайті організації.

Рішення про зупинення мандату ухвалили через відсутність згоди в Постійній Раді ОБСЄ через позицію Російської Федерації, повідомив міністр закордонних справ Польщі, яка головує в ОБСЄ, Збігнєв Рау.

Він запевнив, що польське головування зробить все можливе для збереження досвіду та експертизи, напрацьованих за роки роботи, та подбає про те, щоб ОБСЄ зберігала свою присутність в Україні.«Сьогодні, коли країна стоїть перед безпрецедентними викликами та труднощами, пов’язаними з нинішньою війною, наша підтримка є цінною, як ніколи», – зауважив Рау.

Він наголосив, що Польща продовжить консультації з державами-учасницями ОБСЄ щодо майбутньої ролі та присутності організації в Україні.

Як раніше повідомлялося, Росія заблокувала продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні не буде продовжено, оскільки відповідне рішення заблокувала Росія. Згодом діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ згортає роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Спеціальна моніторингова місія була створена в березні 2014 року за запитом українського уряду до ОБСЄ та консенсусним рішенням усіх 57 держав-учасниць. Місія складалася з 1291 членів (814 міжнародних і 477 національних співробітників) і була найбільшою в ОБСЄ.