Україна позбавила Росію можливості головування в ОЧЕС

Наступним кроком має стати позбавлення РФ членства в ОЧЕС

Росія мала почати головування в Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) після Молдови, але втратила цю можливість. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«30 червня 2022 року на позачерговому засіданні Комітету старших посадових осіб Організаціїї чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) зусиллями України та за активної підтримки дружніх держав-членів було ухвалено рішення про продовження головування Молдови ще на один піврічний термін», – йдеться у повідомленні.

В МЗС зазначили, що Україна продовжує виступати за позбавлення Росії членства в ОЧЕС.

«Україна продовжуватиме докладати зусиль для встановлення справедливості щодо агресора, який не тільки веде сьогодні війну проти України, але й становить загрозу усьому цивілізованому світу», — заявили в міністерстві.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що позбавлення Росії членства в ОЧЕС має стати наступним кроком.

«Продовжуємо депутінізацію світу. Україна завадила РФ перейняти головування в ОЧЕС. Дякуємо партнерам за підтримку. Наступним кроком має стати позбавлення Росії членства в ОЧЕС. Державі-варвару не місце серед демократичних інститутів», – зазначив він.