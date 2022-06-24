Росія витісняє ОБСЄ з України: заблоковано ще одну місію

Росія знову «вставляє палиці у колеса» роботі ОБСЄ в Україні

Росія заблокувала продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Про це повідомляє Польське головування в ОБСЄ.

«Понад 23 роки проєкти ОБСЄ в Україні успішно підтримували Україну у виконанні обов’язків та зобов’язань ОБСЄ. Ця робота зараз іще більш потрібна. На жаль, попри величезну підтримку цієї місії, вона формально закінчується через сім днів через російське вето», – йдеться у дописі.

Зазначається, що Польське головування ОБСЄ «докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти спадщину координатора проєктів та підтримувати діяльність ОБСЄ в Україні».

У мандат координатора проєктів ОБСЄ в Україні входить планування, реалізація та слідкування за виконанням проєктів, які мають допомогти Україні посилити її безпеку та вдосконалити законодавство, інститути і практики відповідно до стандартів демократії. Метою цієї діяльності є підтримка зусиль країни, спрямованих на те, аби її закони, структури та процеси відповідали вимогам і ознакам сучасної демократичної держави, створювали безпечніше середовище для її громадян.

З 2018 року координатором проєктів ОБСЄ в Україні є посол Генрік Вілладсен з Данії.

1/2 We welcome Amb. Henrik Villadsen, @OSCE Project Co-ordinator in Ukraine to the Permanent Council meeting.



For over 23 years, the OSCE projects in have been successfully supporting in meeting OSCE commitments and obligations. This work is now even more needed. pic.twitter.com/Ah3yDyFD0O — Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) June 23, 2022

Блокуючи продовження мандата Координатора проєктів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні, Росія, вочевидь, хоче повністю демонтувати всі інструменти Організації в Україні. Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

«Росія, схоже, сповнена рішучості демонтувати один за одним усі інструменти ОБСЄ, залишаючись відданою перешкоджанню чи скасуванню всіх інструментів, які б наблизили нас до прозорості, посередництва, примирення і, зрештою, до стійкого миру. Так було з усіма польовими операціями ОБСЄ в Україні», – йдеться у заяві ЄС у відповідь на звіт Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена.

На засіданні нагадали, що спершу Росія домоглася закриття у вересні 2021 року спостережної місії ОБСЄ у прикордонних пунктах пропуску Гукове та Донецьк. Потім росіяни змусили закрити Спеціальну моніторингову місію в Україні у квітні 2022 року.

«Крім того, підтримувані Росією збройні формування утримують членів місії СММ під вартою в Донецькій та Луганській областях України, незважаючи на їх функціональний захист як співробітників ОБСЄ. Це абсолютно неприпустимо. Ми рішуче засуджуємо цей факт і закликаємо до їх негайного звільнення. Тепер офіс Координатора проєктів в Україні став наступною мішенню перешкоджання з боку Росії», – зазначається у заяві.

У ЄС наголосили на рішучій підтримці продовження мандата Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

«Ми глибоко шкодуємо з приводу заяви російської федерації про намір заблокувати домовленість про продовження мандата Координатора проєктів в Україні. Ми продовжуємо закликати Росію переглянути свою позицію, щоб дати можливість Координатору проєктів в Україні продовжити свою важливу роботу в Україні», – йдеться у заяві.

Як зазначили в Євросоюзі, таке рішення не стало несподіванкою, адже РФ із 2014 року, після незаконної анексії Криму та початку гібридної війни на сході України, постійно блокувала роботу Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та СММ на Кримському півострові, «попри те, що їхні мандати охоплюють усю територію України у межах її міжнародно визнаних кордонів».

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні не буде продовжено, оскільки відповідне рішення заблокувала Росія. Згодом діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ згортає роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Спеціальна моніторингова місія була створена в березні 2014 року за запитом українського уряду до ОБСЄ та консенсусним рішенням усіх 57 держав-учасниць. Місія складалася з 1291 членів (814 міжнародних і 477 національних співробітників) і була найбільшою в ОБСЄ.