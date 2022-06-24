Росія витісняє ОБСЄ з України: заблоковано ще одну місію
Росія знову «вставляє палиці у колеса» роботі ОБСЄ в Україні
Росія заблокувала продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Про це повідомляє Польське головування в ОБСЄ.
«Понад 23 роки проєкти ОБСЄ в Україні успішно підтримували Україну у виконанні обов’язків та зобов’язань ОБСЄ. Ця робота зараз іще більш потрібна. На жаль, попри величезну підтримку цієї місії, вона формально закінчується через сім днів через російське вето», – йдеться у дописі.
Зазначається, що Польське головування ОБСЄ «докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти спадщину координатора проєктів та підтримувати діяльність ОБСЄ в Україні».
У мандат координатора проєктів ОБСЄ в Україні входить планування, реалізація та слідкування за виконанням проєктів, які мають допомогти Україні посилити її безпеку та вдосконалити законодавство, інститути і практики відповідно до стандартів демократії. Метою цієї діяльності є підтримка зусиль країни, спрямованих на те, аби її закони, структури та процеси відповідали вимогам і ознакам сучасної демократичної держави, створювали безпечніше середовище для її громадян.
З 2018 року координатором проєктів ОБСЄ в Україні є посол Генрік Вілладсен з Данії.
1/2 We welcome Amb. Henrik Villadsen, @OSCE Project Co-ordinator in Ukraine to the Permanent Council meeting.— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) June 23, 2022
For over 23 years, the OSCE projects in have been successfully supporting in meeting OSCE commitments and obligations. This work is now even more needed. pic.twitter.com/Ah3yDyFD0O
Блокуючи продовження мандата Координатора проєктів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні, Росія, вочевидь, хоче повністю демонтувати всі інструменти Організації в Україні. Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.
«Росія, схоже, сповнена рішучості демонтувати один за одним усі інструменти ОБСЄ, залишаючись відданою перешкоджанню чи скасуванню всіх інструментів, які б наблизили нас до прозорості, посередництва, примирення і, зрештою, до стійкого миру. Так було з усіма польовими операціями ОБСЄ в Україні», – йдеться у заяві ЄС у відповідь на звіт Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена.
На засіданні нагадали, що спершу Росія домоглася закриття у вересні 2021 року спостережної місії ОБСЄ у прикордонних пунктах пропуску Гукове та Донецьк. Потім росіяни змусили закрити Спеціальну моніторингову місію в Україні у квітні 2022 року.
«Крім того, підтримувані Росією збройні формування утримують членів місії СММ під вартою в Донецькій та Луганській областях України, незважаючи на їх функціональний захист як співробітників ОБСЄ. Це абсолютно неприпустимо. Ми рішуче засуджуємо цей факт і закликаємо до їх негайного звільнення. Тепер офіс Координатора проєктів в Україні став наступною мішенню перешкоджання з боку Росії», – зазначається у заяві.
У ЄС наголосили на рішучій підтримці продовження мандата Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.
«Ми глибоко шкодуємо з приводу заяви російської федерації про намір заблокувати домовленість про продовження мандата Координатора проєктів в Україні. Ми продовжуємо закликати Росію переглянути свою позицію, щоб дати можливість Координатору проєктів в Україні продовжити свою важливу роботу в Україні», – йдеться у заяві.
Як зазначили в Євросоюзі, таке рішення не стало несподіванкою, адже РФ із 2014 року, після незаконної анексії Криму та початку гібридної війни на сході України, постійно блокувала роботу Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та СММ на Кримському півострові, «попри те, що їхні мандати охоплюють усю територію України у межах її міжнародно визнаних кордонів».
Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні не буде продовжено, оскільки відповідне рішення заблокувала Росія. Згодом діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау і генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід оголосили, що ОБСЄ згортає роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні.
Спеціальна моніторингова місія була створена в березні 2014 року за запитом українського уряду до ОБСЄ та консенсусним рішенням усіх 57 держав-учасниць. Місія складалася з 1291 членів (814 міжнародних і 477 національних співробітників) і була найбільшою в ОБСЄ.