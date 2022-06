Росія витісняє ОБСЄ з України: заблоковано ще одну місію

Росія заблокувала продовження мандата координатора проєктів ОБСЄ в Україні. Про це повідомляє Польське головування в ОБСЄ.

«Понад 23 роки проєкти ОБСЄ в Україні успішно підтримували Україну у виконанні обов’язків та зобов’язань ОБСЄ. Ця робота зараз іще більш потрібна. На жаль, попри величезну підтримку цієї місії, вона формально закінчується через сім днів через російське вето», – йдеться у дописі.

Зазначається, що Польське головування ОБСЄ «докладатиме всіх зусиль, щоб зберегти спадщину координатора проєктів та підтримувати діяльність ОБСЄ в Україні».

У мандат координатора проєктів ОБСЄ в Україні входить планування, реалізація та слідкування за виконанням проєктів, які мають допомогти Україні посилити її безпеку та вдосконалити законодавство, інститути і практики відповідно до стандартів демократії. Метою цієї діяльності є підтримка зусиль країни, спрямованих на те, аби її закони, структури та процеси відповідали вимогам і ознакам сучасної демократичної держави, створювали безпечніше середовище для її громадян.

З 2018 року координатором проєктів ОБСЄ в Україні є посол Генрік Вілладсен з Данії.

