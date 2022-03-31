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    РФ заблокувала продовження мандату місії ОБСЄ в Україні

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ працювала в Україні з 2014 року - РФ заблокувала продовження мандату місії ОБСЄ в Україні
    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ працювала в Україні з 2014 року

    Посол США в ОБСЄ розкритикував дії Росії, але зазначив, що це його не дивує

    Роботу Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні не буде продовжено, оскільки відповідне рішення заблокувала Росія. Про це йдеться у заяві ОБСЄ, повідомляє «Європейська правда».

    «Діючий голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар Хельга Марія Шмід висловили щирий жаль з приводу того, що не було досягнуто консенсусу щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні», - йдеться в заяві.

    Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер розкритикував те, що Росія заблокувала необхідне одностайне рішення 57 держав ОБСЄ щодо продовження мандату місії, наклавши вето. «Це безвідповідально і неприйнятно, але насправді не дивує», - сказав американський дипломат.

    Спеціальна моніторингова місія була створена в березні 2014 року за запитом українського уряду до ОБСЄ та консенсусним рішенням усіх 57 держав-учасниць.

    Із 1291 членом місії (814 міжнародних і 477 національних співробітників) Спеціальна моніторингова місія є найбільшою в ОБСЄ.

    Як відомо, ОБСЄ оголосила про вихід своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) з України. Причина – загибель співробітниці організації 1 березня у Харкові, а також пошкодження офісу Місії в Маріуполі. Згодом стало відомо, що вище керівництво моніторингової місії ОБСЄ заблоковане в Маріуполі.

    Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив, що місія ОБСЄ залишає Україну, бо основне завдання організації - проведення миротворчих операцій. В Україні ж з 24 лютого триває широкомасштабне вторгнення, під загрозою залишаються всі населені пункти держави.

    Місія ОБСЄ розпочала тимчасову евакуацію своїх співробітників ще 24 лютого.

    Теги: росія окупанти ОБСЄ війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ заблокувала продовження мандату місії ОБСЄ в Україні