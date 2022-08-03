Обстріл Львівщини: ОВА повідомила про наслідки удару

Ворог атакував об'єкт військової інфраструктури неподалік Радехова

Учора, 2 серпня, під час повітряної тривоги Росія завдала ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури неподалік Радехова (Червоноградський район). Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Учора під час повітряної тривоги ворог завдав ракетного удару по об'єкту військової інфраструктури неподалік Радехова (Червоноградський район). Внаслідок удару пошкоджена одна будівля. На щастя, ніхто не постраждав», – написав Козицький.

Начальник Львівської ОВА також повідомив, що російські окупанти випустили по території України з Каспійського моря вісім ракет. Шість з них збили зенітні ракетні війська, ще одну – винищувач авіації Повітряних Сил.

Нагадаємо, раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території військового об’єкта сталося два вибухи. Масштаби руйнувань ще встановлюють. Постраждалих на Львівщині станом на зараз немає.

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.