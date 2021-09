П’ятеро палестинців загинули у зіткненнях з ізраїльськими військовими

Двоє ізраїльських військових були поранені і п’ять палестинців загинули в результаті збройних зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки з вечора суботи до ранку неділі на Західному березі. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Офіцер ЦАХАЛ і солдат були серйозно поранені минулої ночі під час зіткнень... у межах операції в містечку Буркін і рейдів із затримання терористів, що належать до військової інфраструктури ХАМАС, які планували здійснювати терористичну діяльність... Поранені були евакуйовані в Маск для лікування в лікарні», – йдеться в заяві ЦАХАЛ, додавши, що їхні сім’ї були повідомлені і обставини будуть розслідувані.

Видання повідомляє, що двоє підозрюваних, яких ідентифікували палестинські ЗМІ, як 22-річних Осаму Собаха та Ахмада Захрана, були вбиті. Ще троє озброєних палестинців загинули в сутичках у Бейт-Анані поблизу міста Біду.

Osama Subuh, 22, one of the Palestinians killed overnight in an armed clash with Israeli security forces in the Jenin area. pic.twitter.com/Vcw8Dd6Lu5