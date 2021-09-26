П’ятеро палестинців загинули у зіткненнях з ізраїльськими військовими

«Військові вважають, що ХАМАС і палестинський «Ісламський джихад» можуть помститися за загибель і арешти своїх членів» – прессекретар ЦАХАЛу

Між палестинськими та ізраїльськими силами безпеки за одну ніч почалися інтенсивні зіткнення

Двоє ізраїльських військових були поранені і п’ять палестинців загинули в результаті збройних зіткнень між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки з вечора суботи до ранку неділі на Західному березі. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Офіцер ЦАХАЛ і солдат були серйозно поранені минулої ночі під час зіткнень... у межах операції в містечку Буркін і рейдів із затримання терористів, що належать до військової інфраструктури ХАМАС, які планували здійснювати терористичну діяльність... Поранені були евакуйовані в Маск для лікування в лікарні», – йдеться в заяві ЦАХАЛ, додавши, що їхні сім’ї були повідомлені і обставини будуть розслідувані.

Видання повідомляє, що двоє підозрюваних, яких ідентифікували палестинські ЗМІ, як 22-річних Осаму Собаха та Ахмада Захрана, були вбиті. Ще троє озброєних палестинців загинули в сутичках у Бейт-Анані поблизу міста Біду.

Osama Subuh, 22, one of the Palestinians killed overnight in an armed clash with Israeli security forces in the Jenin area. pic.twitter.com/Vcw8Dd6Lu5 — Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) September 26, 2021

Речник ЦАХАЛу бригадний генерал Ран Кохав заявив у неділю вранці, що військові провели арешти, які відбулися в містечку Буркін, на захід від Дженіна, Кабатії та Бейт-Анані на північ від Єрусалиму.

شاهد مقطع للإشتباكات المسلحة في برقين بين المقاومين وقوات الاحتلال. pic.twitter.com/mKiup9oPuz — صوت الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) September 26, 2021

Прессекретар ЦАХАЛу заявив, що військові вважають, що ХАМАС і палестинський «Ісламський джихад» можуть помститися за загибель і арешти своїх членів ракетним обстрілом з сектора Газа.

Як повідомлялося, 22 серпня Ізраїль відкрив вогонь у відповідь на демонстрації по периметру, в результаті яких ізраїльський поліцейський отримав важкі поранення.

До слова, раніше винищувачі Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакували військові об’єкти ХАМАС у місті Газа і в Хан-Юнісі в південній частині сектора.

Нагадаємо, 12 вересня Армія Ізраїлю завдала удару по військовим об’єктам палестинського руху ХАМАС. Цілями удару стали розташовані під землею склади зброї, навчальний комплекс і тунелі для терористів.