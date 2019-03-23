На Одещині бізнесмен вирощує мандарини та гранат у відкритому ґрунті



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Підприємець: «Нащо вирощувати не дуже корисну картоплю, яка коштує 5-10 гривень за кілограм?! Вирощуйте батат, який на порядок корисніший»

Бізнесмен з Овідіополя Одеської області Юрій Дубинчук вирощує екзотичні рослини, які роками вважалися «заморськими». Про це пише shotam.info.

За словами підприємця, стереотипи, мовляв «у нас не виросте» – заважають українському бізнесу вийти на новий рівень.

Фірма Дубинчука вже сьомий рік вирощує та реалізує саджанці екзотичних акліматизованих для України рослин: хурми, гранату, інжиру, актинідії та інші. Загалом, асортимент магазину має більше 1000 найменувань екзотичних рослин. Проте це не тільки саджанці, а й насіння.

Про свою справу Дубинчук говорить, що це просвітницька діяльність на основі бізнесу.

«Задача переді мною стояли просвітницька. Хотів познайомити населення з тими культурами, які, на мій погляд, мають безліч переваг перед тими, які традиційно вирощують в Україні. Це пов’язано і зі зміною клімату та умов життя. Мета – розширити кругозір садівників», – каже про свою місію Дубинчук.

Багато ідей Дубинчук черпає у американців та китайців. Сам селекцію не проводять. Проте знаходять селекціонерів по світу, купує у них найцікавіші екземпляри рослин.

«Ми не тримаємо великих полів. Ті види рослин, які з командою вирощуємо – потрібно оберігати від перезапилення, щоб зберегти сорт. Ділянки з саджанцями у відкритому ґрунті розкидані по Україні. Акліматизуємо і вирощуємо рослини у шести зонах. Більшість розташовуються в Одеській області. Проте є і в Київській, Харківській та Полтавській областях. Дещо вирощуємо у вегетаріях (тип теплиць. – ред.)», – каже підприємець.

Найчастіше купують хурму, ківі. Вартість саджанців – індивідуальна. Ціна стартує від 5 гривень, це якщо купувати насіння екзотичних рослин та роками чекати, допоки виросте. Найдорожче насіння коштує 30-40 гривень. У свою чергу, ціни на саджанці стартують від 150 гривень і сягають 350. Хоча деякі екземпляри можуть обійтися і в 4 тисячі гривень.

«Зараз люди більше починають цінувати час, а не гроші. Тому не готові чекати 5-7 років, допоки насіння виросте до розмірів дерева, почне плодоносити. Хоча є ентузіасти, яким подобається сам процес вирощування», – каже Юрій.

Підприємець має 30 сортів інжиру, що були обрані з понад 150 видів з Європи і Китаю, які змогли акліматизуватися в погодних умовах України. Деякі кущі інжиру знаходили в горах Швейцарії. Звідти їх теж привозили. Садовод каже, що цей екзотичний фрукт близький родич звичної нам шовковиці.

Зі свіжих експериментів фірми Дубинчука – на Одещині почали вирощувати цитрусові у відкритому ґрунті. Уже два роки збирають плоди з дерев мандарина. Акліматизовані рослини витримують морози до -17 градусів. Також є гранати у відкритому ґрунті, які витримують до -15 градусів морозу.

«Цитрусів існують десятки видів. Ми вирощуємо класну рослину кумкват. Він плодоносить двічі на рік. Його вартість у магазинах сягає 400 гривень за кілограм. Тоді для чого вирощувати не дуже корисну картоплю, яка коштує 5-10 гривень за кілограм?! Вирощуйте батат, який на порядок корисніший. Але у нас всі зациклились на дешевому і некорисному», – переконаний підприємець.

Тож тепер у планах бізнесмена – вийти на рівень експорту рослин за кордон. Хоча це, у свою чергу, вимагатиме карантину рослин та боротьби з системою, але підприємець не зупиняється. Дубинчук зізнається, що планує розширювати асортимент. Каже, що продаж його товарів на платформі Amazon – збільшить прибуток, мінімум, втричі.