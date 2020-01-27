Ще одному кримському судді, який перейшов на бік окупантів, дали 12 років



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Суд визнав винним суддю Ялтинського міського суду АР Крим у державній зраді

За публічного обвинувачення Офісу генерального прокурора Святошинський райсуд м. Києва в порядку спеціального судового провадження визнав винним суддю Ялтинського міського суду АР Крим у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу.

Судді призначене покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

В ході судового розгляду встановлено, що громадянин України – суддя вказаного суду у березні-листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Окрім того, він, будучи призначеним на посаду судді так званого «Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації», виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим.

Таким чином, зазначена особа умисно надала допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Загалом на судовому розгляді та на стадії досудового розслідування знаходяться понад 300 кримінальних проваджень за фактом державної зради суддів.

Як повідомляв «Главком», у 2019 році суддю так званого Верховного суду республіки Крим Ірину Рижову було визнано винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією всього майна.

Також «суддю 21 арбітражного апеляційного суду» у Севастополі Катерину Остапову визнано винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.