Одне питання. Стала відома тема сьогоднішнього засідання РНБО

Напередодні президент прийняв рішення: сьогодні – засідання РНБО

Засідання Ради національної безпеки та оборони України у середу буде присвячене ситуації, що склалася на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Учора було дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент прийняв рішення: сьогодні – засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань», – сказав Данілов журналістам у середу.

Напередодні президент доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада о 15:00 засідання РНБО.

Також повідомлялося, що Україна готується до можливих провокацій з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

До слова, Польща знайшла рішення для повернення нелегальних мігрантів додому.

Сьогодні кілька десятків мігрантів прорвалися в Польщу. Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі назвало бездоказовими звинувачення з боку Польщі у причетності до міграційної кризи на кордоні.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що мігранти зважилися на відчайдушний крок через байдужість та нелюдське ставлення польської влади.

До слова, Моравецький пообіцяв захистити Польщу і ЄС від мігрантів з Білорусі.

Раніше НАТО відреагувало на ескалацію на польсько-білоруському кордоні.

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