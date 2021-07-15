Офіційно. Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей

Рекомендація Ради Євросоюзу не означає автоматичного дозволу на в’їзд до країн ЄС для всіх категорій українців.

Всього у «зеленому списку» Євросоюзу 23 держави, щодо яких рекомендовано зняти обмеження на в’їзд

Рада Європейського Союзу у четвер, 15 липня, внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Після перегляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада ЄС оновила список країн… для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку були виключені Руанда і Таїланд, а в список додана Україна», – заявили у Раді ЄС.

Відзначається, що виходячи з критеріїв і умов, викладених в рекомендації, держави-члени повинні з 15 липня 2021 року поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів країн зі списку, зокрема і для України.

Всього у «зеленому списку» Євросоюзу 23 держави, щодо яких рекомендовано зняти обмеження на в’їзд.

Відзначимо, що рекомендація Ради Євросоюзу не означає автоматичного дозволу на в’їзд до країн ЄС для всіх категорій українців. Держави-члени ЄС самостійно ухвалюють рішення щодо правил в’їзду на свою територію. У МЗС України рекомендують українцям перевіряти актуальну інформацію щодо подорожей в країни ЄС перед поїздкою.

Нагадаємо, 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Також відомо, що Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

Зазначимо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволено громадянам, які здійснили повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це препарати Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб.