Офіс президента обіцяє безвіз з Канадою

Питання безвізу буде головним в українсько-канадських відносинах у новому році

Дипломатичний радник президента вважає плідним діалог з Оттавою

Серед інших питань, що стоять перед українською дипломатією в 2021 році буде розглядатися питання безвізового режиму з Канадою. Про це в статті для «Дзеркала тижня» повідомив заступник керівника Офісу Президента України, дипломатичний радник Президента України Ігор Жовква.

«Продовжуватимемо активний діалог і взаємодію з іншими державами «Групи семи» – реалізуємо встановлене стратегічне партнерство з Великою Британією, проводимо плідний діалог щодо мобільності та безвізу з Канадою, працюємо над реалізацією економічних проєктів із новим урядом Японії», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, що у програмі діяльності уряду в 2019 році зазначалося, що протягом п'яти років планується збільшити перелік країн з безвізом для українців. У цьому списку була й Канада.

Також нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба серед стратегічних партнерів України назвав США, Канаду, Японію, Азербайджан, Польщу.

Раніше повідомлялося про намір депутатів канадського парламенту від «Нової демократичної партії» спонукати уряд до скасування візових вимог для подорожей громадян України до Канади.

При цьому у 2019 році Канада відмовила у візі понад 26% заявникам з України.