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    Суспільство

    Перша леді з послами Канади та Німеччини відвідала музей для людей з вадами зору

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    Не буду відкривати всіх секретів, краще самі запитайте в них, а ще краще &ndash; прийдіть до музею та відчуйте,&nbsp;&ndash; закликає Зеленська - Перша леді з послами Канади та Німеччини відвідала музей для людей з вадами зору
    Не буду відкривати всіх секретів, краще самі запитайте в них, а ще краще – прийдіть до музею та відчуйте, – закликає Зеленська
    Фото пресслужби першої леді/Facebook

    «У суцільній темряві час плине зовсім інакше»

    З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначають в усьому світі третього грудня, перша леді України Олена Зеленська відвідала київський музей у темряві «Третя після опівночі». Про це перша леді повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Спочатку ти сприймаєш це як цікавий квест. Найголовніше потім зрозуміти, як це – постійно жити в цьому квесті. Коли ця темна кімната ніколи не закінчується, а збільшується до розмірів світу! Я вийшла на світло, змінившись. Сподіваюся, на краще! У мене була така можливість – вийти... А якщо ні? Якщо ти залишаєшся там назавжди?» – написала Олена Зеленська.

    За словами першої леді, саме такі проєкти ще раз підкреслюють – безбар'єрність має бути суспільною нормою.

    На екскурсію Олена Зеленська запросила Посла Канади в Україні пані Ларису Ґаладзу та Посла Німеччини в Україні пані Анку Фельдгузен.

    «У суцільній темряві ти зовсім інакше відчуваєш час. Про ці відчуття не можна розповісти. Це треба відчути. Я обов’язково рекомендуватиму друзям та колегам відвідати цей музей», – зазначила Лариса Ґаладза.

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    Перша леді з послами Канади та Німеччини відвідала музей для людей з вадами зору
    Перша леді з послами Канади та Німеччини відвідала музей для людей з вадами зору
    Перша леді з послами Канади та Німеччини відвідала музей для людей з вадами зору

    Нагадаємо, що Зеленська анонсувала запуск українських аудіогідів у трьох країнах.

    Також, у Туреччині у трьох музеях було впроваджено україномовні аудіогіди.

    До слова, лондонський Тауер заговорить українською.

    Теги: музей Facebook Олена Зеленська перша леді
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