Офіс президента обіцяє повністю відбудувати кожне місто до останнього камінчика

Відновлювати та будувати з нуля доведеться багато чого

З часів Другої Світової війни Київська область не бачила стільки жаху та руйнувань

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші строки відновити інфраструктуру міст-героїв на Київщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Буча, Гостомель, Ірпінь, Бородянка – наші міста-герої, в яких живуть наші люди-герої. Всі, хто вистояв страшний час окупації, всі хто, на жаль, залишився там навіки – ми ніколи не пробачимо росії цей військовий злочин і ніколи не забудемо», – написав Тимошенко.

За його словами, з часів Другої Світової війни Київська область не бачила стільки жаху та руйнувань. В Бородянці зруйнована більша частина міста, під завалами ймовірно ще є люди.

Тимошенко повідомив, що вже відновлено світло в 11 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

«Це означає, що знову зі світлом 2725 домівок. Знешкоджено 1364 вибухонебезпечних предмета», – сказав він.

У звільнених населених пунктах почали їздити за своїми маршрутами 56 приміських та міжміських автобусів та навіть відновлюється дистанційне навчання.

Заступник керівника ОП зазначив, що від сьогодні служба автомобільних доріг в Київській області наводить лад на дорогах міста: працює 19 одиниць дорожньої техніки.

Дорожники прибирають вулиці, повалені дерева, евакуюють машини, що постраждали від дій російської армії.

На дорозі до міста Ірпінь облаштовується тимчасова переправа. Найближчим часом планують розпочати будівництво нового мосту, який обіцяють зробити кращим за зруйнований.

«Ми відбудуємо кожне місто до останнього камінчика», – підкреслив Тимошенко.

Нагадаємо, понад 90% міської інфраструктури Маріуполя знищено, щонайменше 40% вже не підлягає відновленню. Міська рада створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна, і на сьогодні їх внесено понад 300.