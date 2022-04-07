Росіяни розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві

Подробиць про обстріл залізничного вокзалу мер Миколаєва не повідомив

Виїхати з міста можна автотранспортом, адже залізничний вокзал не працює

Російські окупаційні війська обстріляли залізничний вокзал у Миколаєві, внаслідок чого він не працює. Коли саме ворог завдав удар мер міста Олександр Сенкевич не уточнює.

Як пояснив міський голова, зараз залізничний вокзал міста не працює, оскільки він суттєво постраждав під час обстрілів військ РФ.

Так, на запитання, чому у Миколаєві не працює залізничний вокзал, Сенкевич відповів: «не працює, бо розбомбили його».

Однак, коли саме російські війська атакувала цей об'єкт, мер міста не розповів. Своєю чергою він нагадав, що з Миколаєва можна безкоштовно евакуюватись автобусами.

Нагадаємо, що в результаті обстрілів Миколаєва 4 квітня загинули 12 осіб. Крім того, 41 особа отримала поранення.

Раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім виклав відео, як рашисти осбтрілюють дитячу лікарню. Як повідомлялося, у понеділок, 4 квітня, російська армія обстріляла Миколаїв касетними снарядами.

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