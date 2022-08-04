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Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 14:30 glavcom.ua
Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 
Внаслідок артвогню окупантів загинуло вісім людей 
Павло Кириленко/Facebook 

Єрмак назвав цей обстріл черговим терактом країни-терористки Росії 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обстріл російськими окупантами Торецька, де загинуло вісім людей. Про це він написав у Telegram. 

«Обстріл мирного району, є загиблі та поранені люди. Скільки ще має бути жертв, щоб світ визнав Росію країною-спонсором тероризму?», – наголосив Єрмак. 

Варто зазначити, що близько 11:00 4 серпня російські окупанти обстріляли зупинку громадського транспорту, церкву і багатоповерхівки у Торецьку. В результаті ворожої атаки загинуло восьмеро людей, четверо отримали поранення. Серед чотирьох поранених – три дитини. За попередньою інформацією, окупанти стріляли з артилерії. 

«Щодня російські окупанти б’ють по цивільних – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку! Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно!», – йдеться в повідомленні голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Крииленка. 

Нагадаємо, рашисти скинули снаряди на житлові квартали Донеччини. Поліцейські задокументували 18 злочинів РФ проти мирного населення протягом доби.

Як відомо, Кабмін видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донеччини.

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Теги: Андрій Єрмак обстріл Донеччина

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