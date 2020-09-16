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    Політика

    Президентський рейтинг Зеленського скотився до 29%

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    Президентський рейтинг Зеленського скотився до 29%

    Рейтинг Володимира Зеленського падає

    Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за нинішнього главу держави Володимира Зеленського проголосували б 29% виборців. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 3-6 вересня 2020 року.

    Далі, згідно з даними дослідження, президентський рейтинг виглядає таким чином:

    • Юрій Бойко - 15,5%,
    • Петро Порошенко – 14%,
    • Юлія Тимошенко – 9,3%,
    • Ігор Смешко – 6,4%,
    • Олег Ляшко, Сергій Притула та Володимир Гройсман – по 3,6%.

    Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%.

    Тих, хто не визначився, – близько 14%.

    Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

    Соціологічна група Рейтинг не вказує замовника опитування. Нагадаємо, що у статті 50 Виборчого Кодексу України «Особливості поширення інформації про результати опитування громадської думки, пов’язаного з виборами» зазначено: «Підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування, пов’язаного з виборами, з обов’язковим зазначенням часу його проведення, території, яку охоплювало опитування, розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних, методу опитування, точного формулювання питань, можливої статистичної похибки, замовників опитування».

    Як повідомлялося, 61% киян не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

    Нагадаємо, у першому турі виборів 31 березня 2019 року за Зеленського проголосували 30,24% виборців. У другому турі  21 квітня 2019 року Зеленського підтримали 73,22% виборців.

    соцопитування вибори рейтинг Володимир Зеленський
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