Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом Симоненка про скасування заборони Компартії



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Лідер забороненої Комуністичної партії України Петро Симоненко Фото: УНІАН

Провадження за позовом КПУ та її лідера Петра Симоненка до Міністерства юстиції про скасування заборони діяльності Компартії Окружний адмінсуд розглядатиме без виклику сторін

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Комуністичної партії України та її лідера Петра Симоненка до Міністерства юстиції України про скасування заборони діяльності Компартії. Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Справу розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження, без виклику сторін, ідеться в повідомленні.

У суді нагадали, що позивачі просять скасувати наказ Мін'юсту від 23 липня 2015 року, яким було затверджено правовий висновок комісії з питань дотримання закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (про декомунізацію) про невідповідність діяльності, назви та символіки Компартії України вимогам цього закону.

У грудні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Компартії України. 15 січня 2016 року в Київському апеляційному адміністративному суді було відкрито провадження за апеляційною скаргою КПУ, розгляд справи триває досі. У Міністерстві юстиції України повідомили, що поки рішення суду про заборону не набуло чинності, Компартія може продовжувати свою діяльність.

23 липня Симоненко подав у суд новий позов.