Окупанти будують на кримських держдачах татамі і «льодовий палац» для Путіна - розслідування ЗМІ



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Путін у Криму має таємні дачі Фото: proekt.media

Поява льодового катка і татамі дало грунт для чуток: кажуть, що там буде відпочивати особисто Путін, любитель дзюдо і хокею

У президента РФ Володимира Путіна в анексованому Криму є таємні дачі, розташовані неподалік від Ялти. Як вже писав «Главком» , російські окупанти виставили озброєну охорону на південному березі анексованого Криму, між Форосом і Ялтою, де розташовані державні дачі № 6, 8, 9 і 10. За останні роки там були побудовані нові паркани і пости.

Журналісти «Проект. Медіа» дізналися, що наприклад біля селища Олива в анексованому Росією Криму, де розташовані побудовані ще за часів СРСР закриті радянські дачі, будують «льодовий палац». Працівники на будівництві підтвердили, що на цьому місці буде зведено каток. На російському сайті держзакупівель вказується, що на цій території з коштів управління у справах президента РФ будували басейни, сауни, спа, а також гуртожиток. Кримчани припускають, що після завершення будівельних робіт сюди буде їздити на відпочинок Путін.

Видання публікує фотографії майбутнього спортивного об'єкта, який позначений в документах як «крита хокейний майданчик №65 по ДП на об'єкті К-117». Поки готовий лише каркас.

Також у репортажі розповідається, що на території є ще один паркан, що приховує від сторонніх очей зону відпочинку біля моря.

За ним - багатоповерховий спальний корпус «з мармуровою обробкою стін і стелі і мармуровим ліфтом».

«Влітку 2019 року на місці відкритого тенісного корту на держдачі був побудований татамі. На майданчику в сосновому лісі звели збірний каркас з металоконструкцій площею близько 500 кв. метрів. Зовні конструкція нагадує ангар, всередині - зал з м'яким покриттям. Поява льодового катка і татамі дало грунт для чуток серед робітників: нібито на цій дачі буде відпочивати особисто президент Володимир Путін, любитель дзюдо і хокею», - говориться в розслідуванні.

Також окупанти закрили доступ до відомої пам'ятки південного берега Криму - урочища Батиліман біля мису Айя. Цю територію контролював син Віктора Януковича Олександр, але після анексії Криму її викупив банк «Росія», і за словами місцевих працівників сюди приїжджатиме на відпочинок глава Ради федерації РФ Валентина Матвієнко. Її раніше помічали на цій території під час будівельних робіт.

Журналісти відзначають, що в околицях зазначених об'єктів постійно з'являються люди в формі і перевіряють документи, тому туристів тут вже практично немає.

Як повідомлялося, увечері 9 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала Російську Федерацію вивести свої війська з Криму, а також зупинити тимчасову окупацію територію України. За відповідний документ «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів» віддали 63 голоси, проти - 19, утрималися - 66.