Окупанти гатять із мінометів і ПТРК, поранений військовий (мапа боїв)



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На Донецькому напрямку від початку доби окупанти здійснили п'ять збройних провокацій

Російсько-окупаційні війська станом на 12:00 здійснили сім обстрілів позицій Об'єднаних сил в районах населених пунктів Новозванівки, Гнутового, Богданівки, Водяного. Внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби один український військовослужбовець отримав поранення та був доставлений до військового мобільного шпиталю. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби станом на 12:00 зафіксовано вже сім провокаційних обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних військ. На Луганському напрямку ворог двічі вів обстріли по наших оборонцях Новозванівки. З 06:30 від окупованого смт Калинове противник застосував протитанковий ракетний комплекс. А після 08:10, протягом 40 хвилин захисники України зафіксували розриви 6 ворожих мін калібру 120 мм. Також ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів», - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за його словами, на Донецькому напрямку від початку доби окупанти здійснили п'ять збройних провокацій. Вночі, з 01:25, ворог вів вогонь з АГС, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Гнутового, пізніше з 04.10 зі стрілецької зброї — в районі Богданівки. З 05:15 до 05.50 російсько-окупаційні війська двічі вели мінометний обстріл позицій захисників Авдіївки. Загалом ворог випустив 10 мін 120-го калібру по позиціях ЗСУ, повідомив Гуцуляк.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

За словами речника, окупанти також здійснили збройну провокацію на приморській ділянці оборони Об'єднаних сил та протягом години випустили чотири міни 82-го калібру, вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Водяного.

Нагадаємо, 6 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів.