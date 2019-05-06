Окупанти знову обстрілювали позиції українських військових з мінометів забороненого калібру



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

Втрат серед українських військовослужбовців немає

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби вісім разів обстріляли позиції українських військових, зокрема, й з заборонених мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів зі 120 мм мінометів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів», - поінформували у штабі.

Зокрема, п'ять обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», де окупанти зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції біля Талаківки, а також чотири рази відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів - поблизу Мар'їнки, Гранітного, Талаківки та Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новозванівки з 120 мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти. Крім того, зі 120 мм мінометів вони відкривали вогонь по захисниках Троїцького.

Зазначається, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. Втрати противника уточнюються, поінформували у штабі.