«Не стріляйте, це наші!». Миколаївщиною рухається колона трофейної техніки з літерою Z

Українськи захисники відібрали у російських загарбників техніку

Зараз дорогою із селища Кульбакіно у бік Миколаєва рухається захоплена техніка російських військових. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім просить українців не відкривати вогонь.

«Не панікуйте. Зараз там з Кульбакіно направляється техніка з Z – це захоплена техніка нами. Не стріляйте», – заявив Кім.

Також Кім повідомив, що у Миколаївській області українські захисники збили три ворожі вертольоти.

У ВМС Збройних сил України повідомили, що на Миколаївщині, морські піхотинці разом з побратимами з ОК «Південь» збили чотири гвинтокрили противника.

При цьому, повідомляється, що один з морпіхів збив одразу 3 одиниці. Про це повідомив командувач Військово-Морських сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

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