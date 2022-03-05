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    «Не стріляйте, це наші!». Миколаївщиною рухається колона трофейної техніки з літерою Z

    Захисники Миколаєва захопили ворожу техніку на аеродромі Кульбакине - «Не стріляйте, це наші!». Миколаївщиною рухається колона трофейної техніки з літерою Z
    Захисники Миколаєва захопили ворожу техніку на аеродромі Кульбакине
    фото з відкритих джерел

    Українськи захисники відібрали у російських загарбників техніку

    Зараз дорогою із селища Кульбакіно у бік Миколаєва рухається захоплена техніка російських військових. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім просить українців не відкривати вогонь.

    «Не панікуйте. Зараз там з Кульбакіно направляється техніка з Z – це захоплена техніка нами. Не стріляйте», – заявив Кім.

    Також Кім повідомив, що у Миколаївській області українські захисники збили три ворожі вертольоти.

    У ВМС Збройних сил України повідомили, що на Миколаївщині, морські піхотинці разом з побратимами з ОК «Південь» збили чотири гвинтокрили противника.

    При цьому, повідомляється, що один з морпіхів збив одразу 3 одиниці. Про це повідомив командувач Військово-Морських сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

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    Теги: Миколаївщина Миколаїв військові військова техніка ВМС Олексій Неїжпапа
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    «Не стріляйте, це наші!». Миколаївщиною рухається колона трофейної техніки з літерою Z