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    Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Зайцевого

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    Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає - Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Зайцевого
    Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає

    Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали, - штаб ООС

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 6 жовтня, обстріляли українських захисників з підствольного гранатомета неподалік населеного пункту Зайцеве. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Зазначається, що українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

    «Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає», – йдеться у повідомленні.

    У штабі інформують, що військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати жителям Луганської області долати наслідки пожеж.

    Зокрема, у селищі Воронове наші захисники за три дні опрацювали 42 заявки на допомогу із 90 наданих.

    Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 10 будинків, ще на 5 об’єктах роботи тривають.

    Як повідомлялося, окупанти на Донбасі приведені у повну бойову готовність.

    Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Обидві ворожі провокації були зафіксовані на Донецькому напрямку.

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