Окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Зайцевого



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає

Українські воїни вогонь у відповідь не відкривали, - штаб ООС

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 6 жовтня, обстріляли українських захисників з підствольного гранатомета неподалік населеного пункту Зайцеве. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що українські воїни вогонь у відповідь не відкривали.

«Бойових втрат і поранень серед наших воїнів немає», – йдеться у повідомленні.

У штабі інформують, що військовослужбовці Об’єднаних сил продовжують допомагати жителям Луганської області долати наслідки пожеж.

Зокрема, у селищі Воронове наші захисники за три дні опрацювали 42 заявки на допомогу із 90 наданих.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 10 будинків, ще на 5 об’єктах роботи тривають.

Як повідомлялося, окупанти на Донбасі приведені у повну бойову готовність.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Обидві ворожі провокації були зафіксовані на Донецькому напрямку.