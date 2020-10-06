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    Окупанти на Донбасі приведені у повну бойову готовність

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    До навчань залучено максимальну кількість особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони - Окупанти на Донбасі приведені у повну бойову готовність
    До навчань залучено максимальну кількість особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони

    З 5 жовтня у бойовиків розпочалися командно-штабні навчання

    Російські окупаційні війська на Донбасі приведені у повну бойову готовність в рамках командно-штабних навчань. Про це під час брифінгу 6 жовтня повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони.

    «Так, 5 жовтня цього року, на єдиному оперативному фоні розпочато командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ, які приведені у бойову готовність «Повна» (по навчанню). На полігонах, в районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до навчань залучено максимальну кількість особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Обидві ворожі провокації були зафіксовані на Донецькому напрямку.

    У пресцентрі штабу повідомили, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил не було.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Міноборони навчання
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