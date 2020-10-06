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    Окупанти вчора двічі порушували тишу на Донбасі

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    Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я - Окупанти вчора двічі порушували тишу на Донбасі
    Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я

    Втрат серед захисників України немає

    На Донбасі минулої доби, 5 жовтня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

    «Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет. В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що від початку поточної доби на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Додається, що українські військові спільно з рятувальниками ліквідували пожежі в районі населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми, що на Луганщині. Від ЗСУ до гасіння осередків займань залучались понад 300 військовослужбовців та майже 20 одиниць спецтехніки.

    До слова, Леонід Кравчук напередодні заявив, що Україна в Тристоронній контактній групі із врегулювання конфлікту на Донбасі має намір сформувати раду з участю вихідців з цього регіону. Ця рада буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ.

    Перед цим голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має план мирного врегулювання ситуації на Донбасі й фінальним етапом цього плану є місцеві вибори.

    Нагадаємо, минулого тижня у контактній групі стався скандал: російська сторона зізналася, що записує переговори.

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