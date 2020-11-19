Окупанти на Донбасі поранили українського захисника

Воїна оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається належна медична допомога

Бойовики обстріляли українських військових біля Авдіївки

Окупанти на Донбасі від початку доби, 19 листопада, обстріляли українських військових біля Авдіївки. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

«Унаслідок ворожих пострілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна оперативно доставили до медичного закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан його здоров’я задовільний», ─ йдеться у повідомленні.

У пресцентрі наголосили, що про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, у результаті якого був поранений український захисник, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Також військові інформують, що саперами ДСНС розміновано понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 177 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби бойовики біля Мар’їнки зірвали режим тиші.

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ обговорили роботу КПВВ.