Окупанти на Донбасі шість разів обстріляли з гранатометів українських захисників



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Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців не було

Вороги обстрілювали українських військових поблизу Причепилівки, неподалік Авдіївки та у районі Новотошківського

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 15 жовтня, шість разів обстріляли українських захисників. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зазначається, що в нічний час доби ворог порушив режим припинення вогню, застосувавши автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю поблизу Причепилівки.

Окрім того, противник двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

«Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців не було. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі інформують, що ще одне порушення задокументовано на Приазов’ї, де в районі населеного пункту Пищевик зафіксовано проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування.

«Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно здійснили радіоподавлення каналів управління та навігації ворожого безпілотника, що унеможливило подальше його використання», – наголосили у пресслужбі ООС.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано близько півтора гектара території та передано на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби, 14 жовтня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості про режим тиші. Від початку сьогоднішньої доби зафіксовано вже п'ять обстрілів.