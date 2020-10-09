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    У Збройних силах – 126 нових хворих на Covid-19

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    29 хворих військовослужбовців минулої доби потрапили до лікарнень - У Збройних силах – 126 нових хворих на Covid-19
    29 хворих військовослужбовців минулої доби потрапили до лікарнень

    В українському війську на коронавірус хворіють 803 особи

    Станом на ранок п’ятниці, 9 жовтня, у Збройних силах України на Covid-19 хворіють 803 особи. Про це йдеться на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

    За минулу добу, 8 жовтня,  зареєстровано 126 нових випадки захворювання. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 29 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ – три військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – чотири військовослужбовці та один працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону – дев’ятеро військовослужбовців та один працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – два військовослужбовці та один працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – один військовослужбовець, Миколаївський військовий госпіталь – чотири військовослужбовці, Хмельницький, Полтавський та Запорізький військові госпіталі – по один військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

    На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 97 осіб (Київська область – 42 військовослужбовця та 10 працівників ЗС України, Львівська область – 11 військовослужбовців та 4 працівники ЗС України, Одеська область – шестеро військовослужбовців, Івано-Франківська область – три військовослужбовці та два працівники ЗС України, Хмельницька область – два військовослужбовці та два працівники ЗС України, Чернігівська, Миколаївська та Житомирська області – по два військовослужбовці, Дніпропетровська область – один військовослужбовець та один працівник ЗС України, Харківська область – один військовослужбовець та три працівники ЗС України, Полтавська, Вінницька та Черкаська області – по одному військовослужбовцю).

    Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

    На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 454 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція за найближчі три доби – 58 осіб.

    За час пандемії одужало – 2743 особи, летальних випадків – 11.

    Як вже відомо, всього в Україні зафіксовано 250 538 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу - 5804, одужало — 110 тис. 650 осіб (+2417 за добу), померло через наслідки хвороби — 4779 осіб (+89 за добу), загалом проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР.

    Наразі в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.

    Сьогодні 9 жовтня Шмигаль планує зібрати міністрів та голів ОДА на нараду через сплеск коронавірусу.

    Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

    Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.

    За минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

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