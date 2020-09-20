Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)



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Ігор Шарун є військовослужбовцем ДПСУ у Волинській області

Прикордонники з Львівщини зняв відео у ТікТок, де порівняв воїнів Збройних сил України зі свинями

Український прикордонник порівняв на відео у ТікТок воїнів Збройних сил України зі свинями. Ролик набрав більше сотні тисяч переглядів та тисячі лайків.

Про цей ганебний випадок розповів у Facebook полковник ЗСУ Анатолій (Штірліц).

Офіцер також оприлюднив ім'я прикордонника – це Ігор Шарун з Львівської області. В цей час він є військовослужбовцем ДПС України у Волинській області.

На відео автор порівнює ЗСУ та воїнів зі свинями та віддає їм накази українською мовою. Коли Штефан в коментарі попросив прикордонника видалити відео, то офіцер був грубо «відправлений у далеке плавання».

Прикордонник видалив відео лише після попередження оприлюднити його особисті дані.

«Дане відео не публікую у зв'язку з етичними нормами та придатністю для його поширення російськими пропагандистами», – пише Штірліц.

Державна прикордонна служба України вже відреагувала на інцидент та розпочала службове розслідування.

«Встановлено, що військовослужбовець з таким прізвищем і ім’ям дійсно проходить службу в прикордонному відомстві. Наразі призначено службове розслідування для вивчення всіх обставин, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення», –йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

У Державній прикордонній службі заявили, що засуджують «будь-які дії, свідомі чи не свідомі, які робляться проти захисників України».