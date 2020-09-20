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    Події в Україні

    Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)

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    <span>Ігор Шарун є військовослужбовцем ДПСУ у Волинській області</span> - Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)
    Ігор Шарун є військовослужбовцем ДПСУ у Волинській області

    Прикордонники з Львівщини зняв відео у ТікТок, де порівняв воїнів Збройних сил України зі свинями

    Український прикордонник порівняв на відео у ТікТок воїнів Збройних сил України зі свинями. Ролик набрав більше сотні тисяч переглядів та тисячі лайків.

    Про цей ганебний випадок розповів у Facebook полковник ЗСУ Анатолій (Штірліц).

    Офіцер також оприлюднив ім'я прикордонника – це Ігор Шарун з Львівської області. В цей час він є військовослужбовцем ДПС України у Волинській області.

    На відео автор порівнює ЗСУ та воїнів зі свинями та віддає їм накази українською мовою. Коли Штефан в коментарі попросив прикордонника видалити відео, то офіцер був грубо «відправлений у далеке плавання».

    Прикордонник видалив відео лише після попередження оприлюднити його особисті дані.

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    Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)
    Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)
    Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)
    Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)
    Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)
    Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)
    Прикордонники почали розслідування щодо колеги, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями (фото)

    «Дане відео не публікую у зв'язку з етичними нормами та придатністю для його поширення російськими пропагандистами», – пише Штірліц.

    Державна прикордонна служба України вже відреагувала на інцидент та розпочала службове розслідування.

    «Встановлено, що військовослужбовець з таким прізвищем і ім’ям дійсно проходить службу в прикордонному відомстві. Наразі призначено службове розслідування для вивчення всіх обставин, за результатами якого будуть прийняті відповідні рішення», –йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

    У Державній прикордонній службі заявили, що засуджують «будь-які дії, свідомі чи не свідомі, які робляться проти захисників України».

    прикордонники Держприкордонслужба ЗСУ Львівщина військові Волинська область
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