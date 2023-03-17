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Бельгія передасть 240 вантажівок Volvo: чому ЗСУ потрібні ці автівки

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Бельгія передасть 240 вантажівок Volvo: чому ЗСУ потрібні ці автівки
фото: ibericatruck

Доцільність постачання вантажівок обговорили на консультації в Контактній групі з оборони України

Бельгія планує передати 240 вантажівок Volvo до України. Вони мають прибути вже наступного тижня. Про це повідомляє De Standaard з посиланням на заяви Міністерства оборони країни.

У бельгійські армії кількість таких автівок дорівнювала 400 одиницям. 240 вантажівок Бельгія погодилася передати на озброєння Україні. Частина автомобілів оснащена кранами й евакуаторами. 

Сімейство автівок Volvo шведського виробництва в резерві бельгійської армії налічує такі моделі: Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi й Volvo Manumat.

За даними De Standaard, що перед ухваленням рішення про передачу автівок, відбулася консультація із ЗСУ щодо ефективності таких машин. 

«Про це ведуться тісні консультації в Контактній групі з оборони України. Українцям не поставляється нічого з того, що вони самі не попросили б. Їхні підрозділи чекають на ці вантажівки, адже під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя»,– підкреслили у службі матеріальних ресурсів міноборони Бельгії.

Вантажівки Volvo перебувають на озброєнні у Бельгії з 1992 року. У 2023 році країна планує від них відмовитися і замінити новішими. Поетапна відмова тривала б декілька років, але вирішили прискорити цей процес. За даними De Standaard, бельгійська армія може передати більшу частину вантажівок Україні.

Нагадаємо, що нещодавно розвідка назвала країни, у яких Кремль намагається купити зброю.

Теги: розвідка зброя Міноборони армія Бельгія вантажівки озброєння Volvo

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