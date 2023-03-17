Бельгія передасть 240 вантажівок Volvo: чому ЗСУ потрібні ці автівки
Доцільність постачання вантажівок обговорили на консультації в Контактній групі з оборони України
Бельгія планує передати 240 вантажівок Volvo до України. Вони мають прибути вже наступного тижня. Про це повідомляє De Standaard з посиланням на заяви Міністерства оборони країни.
У бельгійські армії кількість таких автівок дорівнювала 400 одиницям. 240 вантажівок Бельгія погодилася передати на озброєння Україні. Частина автомобілів оснащена кранами й евакуаторами.
Сімейство автівок Volvo шведського виробництва в резерві бельгійської армії налічує такі моделі: Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi й Volvo Manumat.
За даними De Standaard, що перед ухваленням рішення про передачу автівок, відбулася консультація із ЗСУ щодо ефективності таких машин.
«Про це ведуться тісні консультації в Контактній групі з оборони України. Українцям не поставляється нічого з того, що вони самі не попросили б. Їхні підрозділи чекають на ці вантажівки, адже під час війни логістика не менш важлива, ніж зброя»,– підкреслили у службі матеріальних ресурсів міноборони Бельгії.
Вантажівки Volvo перебувають на озброєнні у Бельгії з 1992 року. У 2023 році країна планує від них відмовитися і замінити новішими. Поетапна відмова тривала б декілька років, але вирішили прискорити цей процес. За даними De Standaard, бельгійська армія може передати більшу частину вантажівок Україні.
Нагадаємо, що нещодавно розвідка назвала країни, у яких Кремль намагається купити зброю.
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