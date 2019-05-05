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    Події в Україні

    Росія провела в окупованому Криму репетиції парадів до 9 травня

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    <p>Військову колону в окупованому Севастополі колону очолила &laquo;Катюша&raquo; з надписом &laquo;За Сталіна!&raquo;</p> - Росія провела в окупованому Криму репетиції парадів до 9 травня

    Військову колону в окупованому Севастополі колону очолила «Катюша» з надписом «За Сталіна!»

    Фото: Крим. Реалії

    У Керчі, Сімферополі та Севастополі була представлена різна військова техніка Росії

    У суботу, 4 травня, в окупованому Росією українському Севастополі відбулася репетиція військового параду, приуроченого до російського «Дня перемоги».

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    Колону військової техніки очолювала бойова машина реактивної артилерії воєнних років, відома під неофіційною назвою «Катюша», на реактивних снарядах якої було написано «За Сталіна! Від Катюші!».

    В окупованих Росією Керчі та Сімферополі 4 травня також відбулися репетиції військових парадів до російського «Дня перемоги».

    У Керчі в підготовці до параду брали участь військові різних видів російських військ і «юнармійців».

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    Росія провела в окупованому Криму репетиції парадів до 9 травня
    Росія провела в окупованому Криму репетиції парадів до 9 травня
    Росія провела в окупованому Криму репетиції парадів до 9 травня
    Росія провела в окупованому Криму репетиції парадів до 9 травня
    Росія провела в окупованому Криму репетиції парадів до 9 травня

    Також у Керчі була представлена різна військова техніка Росії: від броньовиків, БТРів, мінометів і гаубиць, систем «Град», до зенітних ракетних систем С-300.

    Як відомо, окупанти проведуть в Криму паради до 9 травня.

    До слова, у Москві не буде жодного іноземного лідера на параді 9 травня.
    День Перемоги Крим Росія окупанти Севастополь військові парад військова техніка Сімферополь
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