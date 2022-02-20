Російська пропаганда набирає обертів: «українські диверсанти» заполонили Донецьк

Російські бойовики поскаржилися, що «українські диверсанти» відстрілювалися і поранили «спецназівців»

Російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу. Так, бойовики «ДНР» повідомили, що спіймали «українських диверсантів».

У так званому «міністерстві держбезпеки» самопроголошеної «ДНР» зазначили, що 19 лютого «спецназ» псевдовідомства у Донецьку затримав українську «диверсійно-терористичну групу».

«Українські диверсанти» нібито планували здійснити на території «республіки» підриви фільтраційних станцій, газопроводів та електропідстанцій.

У псевдоміністерстві стверджують, що під час затримання «диверсанти» відстрілювалися, і були поранені два «спецназівця».

Очевидно, що Росія шукає привід для продовження бойових дій та готується звинуватити Україну у підривах об'єктів.

Раніше ряд російських ЗМІ та проросійських телеграм-каналів опублікували відео з нібито українськими бійцями ССО, які хотіли підірвати хімічні об'єкти в окупованій Горлівці. Однак, судячи з метаданого файлу з боєм, він був готовий заздалегідь.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі Пікузи, щоб у подальшому звинуватити в цьому українських військових.

Російські бойовики обстрілами також пошкодили водогін, який забезпечує водою майже 50 населених пунктів на Донбасі.

До слова, російська пропаганда продовжує нагнітати обстановку навколо нібито підготовки наступу українських військ на окуповані РФ райони Донбасу та почала розповсюджувати фейк про розірваний снаряд.