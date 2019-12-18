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    У Мар’їнці від кулі російських окупантів загинув мирний мешканець (мапа боїв)

    • Розсилка
    У Мар’їнці від кулі російських окупантів загинув мирний мешканець (мапа боїв)

    Штаб ООС: Ця загибель мирного мешканця у Мар'їнці вкотре доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу

    Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар’їнка, у результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, був смертельно поранений цивільний мешканець. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

    Військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил було оперативно організовано евакуацію пораненого з-під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу. Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні.

    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил
    Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

    «Ця загибель мирного мешканця у Мар'їнці вкотре доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу», - йдеться у повідомленні штабу.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Нагадаємо, 17 грудня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил - старший солдат Василь Лісіцин, який був уродженцем Кропивницького. Народився 1991 року. Про дату поховання загиблого військового повідомлять згодом.

    Василь ЛІсіцин – восьма втрата Об’єднаних сил у грудні 2019 року.

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    бойовики на Донбасі Донбас війна Операція Об’єднаних сил населення
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