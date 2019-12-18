У Мар’їнці від кулі російських окупантів загинув мирний мешканець (мапа боїв)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штаб ООС: Ця загибель мирного мешканця у Мар'їнці вкотре доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу

Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар’їнка, у результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, був смертельно поранений цивільний мешканець. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Військовослужбовцями зі складу Об'єднаних сил було оперативно організовано евакуацію пораненого з-під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу. Проте, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні.

Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

«Ця загибель мирного мешканця у Мар'їнці вкотре доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу», - йдеться у повідомленні штабу.

Натиснути на зображення для збільшення

Мапа боїв: mediarnbo.org

Нагадаємо, 17 грудня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил - старший солдат Василь Лісіцин, який був уродженцем Кропивницького. Народився 1991 року. Про дату поховання загиблого військового повідомлять згодом.

Василь ЛІсіцин – восьма втрата Об’єднаних сил у грудні 2019 року.

.