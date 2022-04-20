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    Окупанти обстріляли Миколаївщину із «Смерчів»

    Російські військові знову уразили Миколаївську область ракетами&nbsp; - Окупанти обстріляли Миколаївщину із «Смерчів»
    Російські військові знову уразили Миколаївську область ракетами 
    фото з відкритих джерел

    Інформація про збитки та втрати наразі уточнюється

    Російські військові почали «гатити» по Миколаївській області системами реактивного залпового вогню «Смерч». Про це повідомила прес-служба Оперативного командування «Південь».

    Про обстріли стало відомо надвечір 20 квітня.

    Наразі немає точної інформації про втрати серед об'єктів інфраструктури чи в житловому секторі. Невідомо й про постраждалих серед місцевого населення.

    Зазначимо, що протягом доби на Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ.

    Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів.

    Ворог також намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

    Нагадаємо, увечері 19 квітня внаслідок ракетного удару була уражена будівля поліклініки міста Баштанка.

    За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина
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    Окупанти обстріляли Миколаївщину із «Смерчів»