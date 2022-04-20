Окупанти обстріляли Миколаївщину із «Смерчів»

Інформація про збитки та втрати наразі уточнюється

Російські військові почали «гатити» по Миколаївській області системами реактивного залпового вогню «Смерч». Про це повідомила прес-служба Оперативного командування «Південь».

Про обстріли стало відомо надвечір 20 квітня.

Наразі немає точної інформації про втрати серед об'єктів інфраструктури чи в житловому секторі. Невідомо й про постраждалих серед місцевого населення.

Зазначимо, що протягом доби на Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях підрозділів ЗСУ.

Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів.

Ворог також намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

Нагадаємо, увечері 19 квітня внаслідок ракетного удару була уражена будівля поліклініки міста Баштанка.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.