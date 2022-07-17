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    Події в Україні

    Президент розповів подробиці затримання екскерівника СБУ в Криму

    Силовики затримали ексголову Управління СБУ в Криму Кулініча - Президент розповів подробиці затримання екскерівника СБУ в Криму
    Силовики затримали ексголову Управління СБУ в Криму Кулініча
    фото: dbr.gov.ua

    Особа була звільнена президентом з посади ще на початку повномасштабного вторгнення

    Працівники ДБР та Служби безпеки затримали колишнього керівника головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим. Про це Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні до українців.

    «Працівниками Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України був затриманий колишній керівник Головного управління СБУ в Автономній республіці Крим. Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і, як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим», – заявив президент.

    Він зазначив, що зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді. Президент наголосив, що разом із затриманим будуть відповідати всі причетні.

    «Всі його злочинні дії задокументовані. Усьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде надана належна юридична оцінка. Так само відповідатимуть і всі, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах Російської Федерації. Йдеться про передачу ворогу таємної інформації та інші факти співпраці з російськими спецслужбами. Хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції. Це справді можна назвати самоочищенням», – попередив Зеленський.

    Раніше в СБУ також повідомили про затримання ексголову Управління СБУ в Криму Олега Кулініча.

    Наразі йому готується повідомлення про підозру за трьома статтями Кримінального Кодексу:

    • ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
    • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
    • ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

    Зазначається, що під час розслідування було виявлено дані, які можуть свідчити про співпрацю затриманого з представниками спецслужб РФ. Інформація перевіряється.

    Відомо, що 2 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Кулініча з посади очільника управління СБУ у Криму. На його місце призначили Олександра Власенка.

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    Теги: Крим росія окупанти СБУ ЗСУ війна Володимир Зеленський розслідування Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Президент розповів подробиці затримання екскерівника СБУ в Криму