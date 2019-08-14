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    Окупанти обстріляли позиції українців під Пісками

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    Окупанти обстріляли позиції українців під Пісками

    Втрат серед бійців ЗСУ немає

    Російсько-окупаційні війська від початку доби 14 серпня обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Пісків зі стрілецької зброї, втрат немає.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «За наявною інформацією, від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл - наших позицій в районі н.п. Піски. Втрат внаслідок цього ворожого обстрілу серед наших захисників України немає», - йдеться в повідомленні.

    Як уточнили у МОУ, після 01.10 ночі окупанти протягом 20 хвилин вели провокаційний вогонь із стрілецької зброї поблизу Пісків.

    Раніше повідомлялося, що у Станиці Луганській біля мосту знайшли 35 мін і боєприпасів.

    Також нагадаємо, що 13 серпня збройні формування РФ та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.

    Крім того, вчора бойовики порушили тишу біля Водяного, Талаківки та Гнутового.

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