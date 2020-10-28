В українській армії за добу коронавірус виявили у 101 військовослужбовця



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Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 3828 осіб, летальних випадків - 14

Наразі у ЗСУ на коронавірус хворіють 1390 осіб

У Збройних силах України станом на ранок 28 жовтня коронавірус виявили ще у 101 військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що у ЗСУ на коронавірус хворіють 1390 осіб.

«Нині у закладах охорони здоров’я перебувають 25 військових, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби - 76 осіб. Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 3828 осіб, летальних випадків - 14», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Медичних Сил інформують, що на ізоляції зараз перебувають 356 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 74 особи.

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7474 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 жовтня в країні, заразилися коронавірусом 363075 людей, одужали 148642 осіб, летальних випадків – 6755 осіб.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.

До слова, у світі коронавірусом заразилися вже понад 44 млн людей