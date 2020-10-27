Окупанти сьогодні стріляли з гранатометів біля Пісок і Водяного



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Втрат серед українських військових немає

Неподалік населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета

Упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Від початку поточної доби, 27 жовтня, російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню», - повідомили у пресцентрі.

Так, противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а неподалік населеного пункту Піски відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожого провокативного вогню серед українських захисників немає.

Крім того, у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад три гектари території та передано на знищення 30 вибухонебезпечних предметів.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі відновлювальні роботи тривають на дев'яти об’єктах.

«Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», - зазначили в штабі ООС.

Розвідка також повідомила, що окупанти почали перевірку своїх полігонів на Донбасі.

Також нагадаємо, що сьогодні від початку доби бойовики обстріляли українських захисників з гранатомету. Це сталося поблизу Водяного.

Минулої доби, 26 жовтня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Як повідомлялося 24 жовтня, на Донбасі загинув ватажок батальйону бойовиків «Призрак» Марков.