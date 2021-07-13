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    Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»

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    За даними штабу, всього окупантами було випущено понад 30 снарядів - Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»
    За даними штабу, всього окупантами було випущено понад 30 снарядів
    Фото: пресслужба ООС

    Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки місцевих жителів – там вибиті вікна та двері

    Бойовики обстріляли селище Тарамчук на Донеччині. Відкрили вогонь із заборонених Мінськими домовленостями протитанкових гармат «Рапіра» та мінометів 122-го калібру. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки місцевих жителів – там вибиті вікна та двері. Один зі снарядів влучив у трансформатор. Зараз у селищі відсутнє електропостачання. Травмованих та загиблих немає. Про це повідомив представник пресслужби оперативно-тактичного угрупування «Схід» Євген.

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    Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»
    Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»
    Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»
    Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»
    Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»
    Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»
    Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»

    За даними штабу, всього окупантами було випущено понад 30 снарядів, внаслідок чого пошкоджено цивільні будинки та трансформаторна підстанція, що призвело до знеструмлення вулиць Яблуневої та Широкої.

    Додають, що порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК та передані до СММ ОБСЄ і органів досудового розслідування України.

    Як раніше повідомлялося, від початку доби російські найманці на Донбасі один раз відкривали вогонь по українських позиціях, це сталося біля Південного. Обійшлося без втрат. Протягом
    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі війна СЦКК
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    Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»