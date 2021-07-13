Окупанти обстріляли селище на Донеччині з гармат «Рапіра»

За даними штабу, всього окупантами було випущено понад 30 снарядів

Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки місцевих жителів – там вибиті вікна та двері

Бойовики обстріляли селище Тарамчук на Донеччині. Відкрили вогонь із заборонених Мінськими домовленостями протитанкових гармат «Рапіра» та мінометів 122-го калібру. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Унаслідок обстрілу пошкоджені будинки місцевих жителів – там вибиті вікна та двері. Один зі снарядів влучив у трансформатор. Зараз у селищі відсутнє електропостачання. Травмованих та загиблих немає. Про це повідомив представник пресслужби оперативно-тактичного угрупування «Схід» Євген.

За даними штабу, всього окупантами було випущено понад 30 снарядів, внаслідок чого пошкоджено цивільні будинки та трансформаторна підстанція, що призвело до знеструмлення вулиць Яблуневої та Широкої.

Додають, що порушення зафіксовані та задокументовані українською стороною СЦКК та передані до СММ ОБСЄ і органів досудового розслідування України.