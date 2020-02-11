Окупанти обстріляли українських воїнів із заборонених мінометів



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Втрат серед захисників України немає

Станом на 18.00 вівторка, 11 лютого, російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем», - зазначається у повідомленні.

Так, один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поруч з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

Окрім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник двічі обстріляв наші позиції неподалік населеного пункту Оріхове, де випустив 4 міни зі 120-мм міномета та здійснив 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. До слова, заступник секретаря РНБО генерал Кривонос прокоментував заяви Офісу президента про вибори в ОРДЛО.

Також нагадаємо, що заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос пояснив, яку місію виконує Сивохо у команді Зеленського.

Як повідомлялось, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.