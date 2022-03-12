Forbes: Українська армія знищила російської військової техніки на $5 млрд

Експерти порахували знищені літаки, гелікоптери, танки, ББМ та автомобільну техніку

За 16 днів війни Сили опору України знищили техніки окупантів більше ніж на $5 млрд. Про це пише видання Forbes Ukraine.

«47% загальних втрат у грошовому вимірі припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1,5 млрд, а ББМ – $0,7 млрд, літаки та гелікоптери разом – $2,4 млрд», - повідомило видання.

фото: Forbes Ukraine

Найбільші денні втрати ворог поніс 25 лютого, найменші – 2 березня.

фото: Forbes Ukraine

За підрахунками Міноборони загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 березня орієнтовно складають: особового складу - понад 12 тис. осіб, танків ‒ 362 од, ББМ ‒ 1205 од, артилерійських систем – 135 од, РСЗВ - 62 од, засоби ППО ‒ 33 од, літаків – 58 од, гелікоптерів – 83 од, автомобільної техніки ‒ 585 од, кораблі / катери ‒ 3 од, цистерн з ППМ ‒ 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Додамо, що сьогодні військові знищили ще один ворожий винищувач.

Як показує опитування, яке було проведено у Франції, Італії, Німеччині та Польщі, майже 70% європейців за надання Україні озброєння.



