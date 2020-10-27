Росія і Білорусь домовилися про спільну охорону кордонів «Союзної держави»

Війська ППО Сухопутних військ РФ





Країни проведуть чергові спільні військові навчання

Військові Росії і Білорусі затвердили план двостороннього співробітництва на 2021 рік. Зокрема, вони домовилися про спільну охорону кордонів так званої Союзної держави в повітряному просторі в рамках Єдиної регіональної системи ППО, передає «БелТА».

Засідання спільної колегії Міністерств оборони Білорусі і Росії пройшло у вівторок, 27 жовтня.

Військові запланували провести чергові спільні навчання.

«Учасники засідання обговорили основні питання, що стосуються організації і проведення спільного стратегічного навчання збройних сил Білорусі і Росії «Захід-2021», яке стане головним заходом спільної підготовки органів військового управління і військ в майбутньому році і забезпечить подальше вдосконалення діючої системи забезпечення військової безпеки Союзної держави», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сторони підписали ряд документів, спрямованих на подальший розвиток і поглиблення військового співробітництва Росії і Білорусі і вдосконалення об'єднаних військових систем.

Раніше повідомлялося, що в Кремлі питання розміщення військової бази Росії в Білорусі зараз не обговорюється. В кінці серпня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ поки не буде вводити свої війська в Білорусь. Разом з тим чимало ЗМІ фіксували на відео, як у серпні росіяни перекидають автозаки і бійців Росгвардії до кордону Білорусі.

Росія на прохання Олександра Лукашенка створила резерв співробітників правоохоронних органів, але Путін обіцяв не задіювати російських силовиків, поки «ситуація не вийде з-під контролю».

Нагадаємо, що в Білорусі вже понад два місяці тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка, спровоковані фальсифікацією президентських виборів і міліцейським насильством проти громадян. За цей час тисячі людей були затримані і побиті силовиками, щонайменше п'ять протестуючих загинули. Десятки людей зникли безвісти.