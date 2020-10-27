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    Росія і Білорусь домовилися про спільну охорону кордонів «Союзної держави»

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    <small>Війська ППО Сухопутних військ РФ</small> <div><small style="box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 12.8px; line-height: inherit; color: #4a4a4a; font-family: Roboto, sans-serif; text-align: center;"><br /></small></ - Росія і Білорусь домовилися про спільну охорону кордонів «Союзної держави»
    Війська ППО Сухопутних військ РФ

    Країни проведуть чергові спільні військові навчання

    Військові Росії і Білорусі затвердили план двостороннього співробітництва на 2021 рік. Зокрема, вони домовилися про спільну охорону кордонів так званої Союзної держави в повітряному просторі в рамках Єдиної регіональної системи ППО, передає «БелТА».

    Засідання спільної колегії Міністерств оборони Білорусі і Росії пройшло у вівторок, 27 жовтня.

    Військові запланували провести чергові спільні навчання.

    «Учасники засідання обговорили основні питання, що стосуються організації і проведення спільного стратегічного навчання збройних сил Білорусі і Росії «Захід-2021», яке стане головним заходом спільної підготовки органів військового управління і військ в майбутньому році і забезпечить подальше вдосконалення діючої системи забезпечення військової безпеки Союзної держави», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що сторони підписали ряд документів, спрямованих на подальший розвиток і поглиблення військового співробітництва Росії і Білорусі і вдосконалення об'єднаних військових систем.

    Раніше повідомлялося, що в Кремлі питання розміщення військової бази Росії в Білорусі зараз не обговорюється. В кінці серпня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ поки не буде вводити свої війська в Білорусь. Разом з тим чимало ЗМІ фіксували на відео, як у серпні росіяни перекидають автозаки і бійців Росгвардії до кордону Білорусі.

    Росія на прохання Олександра Лукашенка створила резерв співробітників правоохоронних органів, але Путін обіцяв не задіювати російських силовиків, поки «ситуація не вийде з-під контролю».

    Нагадаємо, що в Білорусі вже понад два місяці тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка, спровоковані фальсифікацією президентських виборів і міліцейським насильством проти громадян. За цей час тисячі людей були затримані і побиті силовиками, щонайменше п'ять протестуючих загинули. Десятки людей зникли безвісти.

     Читайте також: Розслідувач Кирило Михайлов: До кордону з Білоруссю підійшли дві колони бійців Росгвардії
    Білорусь Росія Путін військові навчання військові кордон
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