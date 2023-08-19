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Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сили оборони стримують спроби наступу окупантів на чотирьох напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 19 серпня

Триває 542-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 19 серпня.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Рожковичі, Водолаги Сумської області та Стрілеча, Вовчанськ, Красний Яр, Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Курилівки, Кислівки та Глушківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти: Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Торське, Свято-Покровське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах східніше Білої Гори та Торецька Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Плещіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинова та Авдіїви Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Тоненьке, Сєверне, Невельське, Нетайлове, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Гостре, Мар'їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Затишшя, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Михайлівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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