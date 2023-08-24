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ЗСУ потужно розромили місця базування ворога – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ потужно розромили місця базування ворога – Генштаб
фото ілюстративне

Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку

Триває 547-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав п'ять ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник завдав авіаційного удару в районі Бобилівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів,це, зокрема, Блешня, Янжулівка, Миколаївка Чернігівської області; Чернацьке, Ломленка, Кіндратівка, Новодмитрівка, Лугівка Сумської області та Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки Харківської області.

Куп’янський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Спірного та Роздолівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівського та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачкм та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

Херсонський напрямок

Противник завдав авіаційного удару в районі Тягинки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удар по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу та три по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Теги: війна ЗСУ Генштаб

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