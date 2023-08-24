Сирський відвідав позиції ЗСУ на сході України (відео)

Метою цього візиту було вивчення оперативної обстановки у районах ведення бойових дій, вивчення проблемних питань, щоб вживати відповідні заходи для їх вирішення

Керівник Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський відвідав передову лінію на сході України. Він зустрівся з військовими та командирами. Про це Сирський повідомив в Telegram.

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Сирський зазначив, що відвідав оперативно-тактичне угруповання «Лиман» та «Соледар» на сході України. Метою цього візиту було вивчення оперативної обстановки у районах ведення бойових дій, вивчення проблемних питань, щоб вживати відповідні заходи для їх вирішення.

Спільно з командирами бригад та угруповань було проведено практичні тренування, скориговано терміни і порядок їх виконання.

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Крім цього, командир зустрівся з українськими військовими та вручив нагороди.

«Звичайно, зустрівся з нашими воїнами, які відзначилися в боях з противником, привітав їх з Днем Незалежності, вручив відзнаки, цінні подарунки та сертифікати на грошові винагороди, подякував за мужність, стійкість та героїзм», – наголосив генерал-полковник Сирський.

Раніше повідомлялося, що сили оборони Півдня упродовж доби знищили й пошкодили три пускові російські установки «С-300».

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Також прикордонники знищили ворожий комплекс радіорозвідки (відео). Військові застосували дрон для удару по техніці окупантів.

До слова, у тимчасово окупованому Криму відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації.

У межах спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова. Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає.