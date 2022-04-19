Окупанти повністю зруйнували чотири суди, ще пів сотні – у критичному стані

Тепер такий вигляд має Бородянський районний суд Київської області

На тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані 63 суди

Державна судова адміністрація України повідомила, що станом на 18 квітня не здійснює правосуддя 141 (21%) апеляційний та місцевий суди. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба відомства.

Пошкодженими або повністю зруйнованими є 51 (7%) приміщення судів від загальної кількості 777 приміщень. Зокрема, 47 приміщень судових установ зазнали критичних ушкоджень: вибиті вікна, відсутнє електропостачання, теплопостачання, пошкоджені стелі, внутрішні двері, зазнали руйнувань внутрішні перегородки між кабінетами, пошкоджені зали судових засідань, відсутнє теплопостачання, водовідведення, електропостачання.

При цьому чотири приміщення судів повністю зруйновані:

Бородянського районного суду Київської області;

Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

Харківського апеляційного суду, будівля якого є пам’яткою архітектури місцевого значення;

Господарського суду Миколаївської області.

На тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані 63 (9%) суди.

У зв’язку з неможливістю окремих судів здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність 130 судів, додала Державна судова адміністрація.

Як відомо, в Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.