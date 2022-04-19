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    Окупанти повністю зруйнували чотири суди, ще пів сотні – у критичному стані

    Тепер такий вигляд має Бородянський районний суд Київської області - Окупанти повністю зруйнували чотири суди, ще пів сотні – у критичному стані
    Тепер такий вигляд має Бородянський районний суд Київської області
    фото з відкритих джерел

    На тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані 63 суди

    Державна судова адміністрація України повідомила, що станом на 18 квітня не здійснює правосуддя 141 (21%) апеляційний та місцевий суди. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба відомства.

    Пошкодженими або повністю зруйнованими є 51 (7%) приміщення судів від загальної кількості 777 приміщень. Зокрема, 47 приміщень судових установ зазнали критичних ушкоджень: вибиті вікна, відсутнє електропостачання, теплопостачання, пошкоджені стелі, внутрішні двері, зазнали руйнувань внутрішні перегородки між кабінетами, пошкоджені зали судових засідань, відсутнє теплопостачання, водовідведення, електропостачання.

    При цьому чотири приміщення судів повністю зруйновані:

    • Бородянського районного суду Київської області;
    • Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;
    • Харківського апеляційного суду, будівля якого є пам’яткою архітектури місцевого значення;
    • Господарського суду Миколаївської області.

    На тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані 63 (9%) суди.

    У зв’язку з неможливістю окремих судів здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність 130 судів, додала Державна судова адміністрація.

    Як відомо, в Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти суд війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти повністю зруйнували чотири суди, ще пів сотні – у критичному стані