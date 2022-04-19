Окупанти повністю зруйнували чотири суди, ще пів сотні – у критичному стані
На тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані 63 суди
Державна судова адміністрація України повідомила, що станом на 18 квітня не здійснює правосуддя 141 (21%) апеляційний та місцевий суди. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба відомства.
Пошкодженими або повністю зруйнованими є 51 (7%) приміщення судів від загальної кількості 777 приміщень. Зокрема, 47 приміщень судових установ зазнали критичних ушкоджень: вибиті вікна, відсутнє електропостачання, теплопостачання, пошкоджені стелі, внутрішні двері, зазнали руйнувань внутрішні перегородки між кабінетами, пошкоджені зали судових засідань, відсутнє теплопостачання, водовідведення, електропостачання.
При цьому чотири приміщення судів повністю зруйновані:
- Бородянського районного суду Київської області;
- Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;
- Харківського апеляційного суду, будівля якого є пам’яткою архітектури місцевого значення;
- Господарського суду Миколаївської області.
На тимчасово непідконтрольних українській владі територіях розташовані 63 (9%) суди.
У зв’язку з неможливістю окремих судів здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність 130 судів, додала Державна судова адміністрація.
Як відомо, в Україні триває 55-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.