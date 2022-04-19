Британія скасує визнання МосБіржі

Відкликання статусу означає, що інвестори більше не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг у Великій Британії при торгівлі на московській фондовій біржі

Напередодні індекс МосБіржі різко обвалився в очікуванні нових санкцій

Велика Британія оголосила про намір позбавити Московську фондову біржу статусу визнаної фондової біржі. Про це йдеться в заяві британського податкового органу HM Revenue and Customs (HMRC), повідомляє CNN.

Відкликання статусу означає, що інвестори більше не зможуть отримати доступ до певних податкових пільг у Великій Британії при торгівлі на московській фондовій біржі. Однак наявні інвестиції будуть захищені.

Цей крок є останнім із низки санкцій, які британський уряд запровадив проти росії після її вторгнення в Україну.

«Оскільки ми продовжуємо ізолювати росію у відповідь на їхню незаконну війну з Україною, скасування визнаного статусу московської фондової біржі дає чіткий сигнал – нових інвестицій у росію немає», – заявила британський міністр фінансів Люсі Фрейзер.

Статус визнаної біржі фондової біржі надається HMRC для цілей оподаткування. Власники цінних паперів, що торгуються на визнаній біржі, отримують право на певні податкові пільги.

ЄС вже застосував п’ять пакетів економічних та індивідуальних санкцій проти Росії та її чиновників і готує шостий, який може охоплювати ключовий російський імпорт енергоносіїв.

Тим часом індекс МосБіржі різко обвалився в очікуванні нових санкцій. Відомо, що після рекордного обвалу через початок бойових дій РФ проти України торги на МосБіржі тривалий час не проводились.

Нагадаємо, що Борис Джонсон заговорив українською у великодньому привітанні. Також МЗС Британії попереджає, що Кремль готує нову брехню, щоб приховати звірства в Україні.

Раніше британські ЗМІ відшукали в країні нерухомість російських олігархів на $1 млрд.

Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.