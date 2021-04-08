За день російські окупанти 14 разів відкривали вогонь: загинув український боєць

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників

Сьогодні, 8 квітня, від початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 9 по позиціях українських захисників та 2 обстріли цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкине ворог використовував великокаліберні кулемети, а біля селища Невельське - станкові протитанкові гранатомети.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

В районі населеного пункту Водяне противник двічі здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Станом на 8 квітня на Донбасі загинуло вже восьмеро українських військових. Зокрема, 6 квітня біля Невельського загинув командир взводу Володимир Шпак із Чернігова. Також 6 квітня від підриву в авто в районі села Степне на Донеччині загинув солдат 1 отбр Максим Стеблянко.

3 квітня під Шумами на Донеччині підірвався сержант Сергій Сулима з 10-ї гірсько-штурмової бригади. 5 квітня від кульового поранення поблизу Авдіївки на Донеччині загинув військовослужбовець 72 омбр солдат Владислав Мороз. 5 квітня смертельне кульове поранення отримав молодший сержант Віктор Гелебрант із 92-ї окремої механізованої бригади.

7 квітня на Приазов'ї загинув матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Денис Юшко, житель села Новобогданівка Миколаївського району.

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