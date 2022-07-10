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    Окупанти розгромили Святогірську лавру: відео руйнувань

    &laquo;Русский мир&raquo; прийшов у храм московського патріархату - Окупанти розгромили Святогірську лавру: відео руйнувань
    «Русский мир» прийшов у храм московського патріархату
    скріншот із відео

    У мережі показали, який вигляд має святиня

    Зруйнована окупантами Святогірська лавра майже перетворилася на руїни. Відео руйнувань оприлюднив блогер Денис Казанський.

    Принагідно він запитав, чи не хоче патріарх Кирило прокоментувати кадри. Зокрема, пояснити, чому внаслідок війни, яку Москва називає «спецоперація», в Україні вже вбито тисячі православних християн та зруйновано десятки святинь.

    «Святогірська лавра після приходу «русского мира», – написав Казанський.

    На відео – зруйнована територія лаври. Стіни – обстріляні, а навколо лежать їх уламки. Лавра належить до Православної церкви московського патріархату.

    Нагадаємо, на початку червня від обстрілів окупантів загорівся дерев’яний скит Святогірської лаври.

    Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

    Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні.

    А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти розгромили Святогірську лавру: відео руйнувань