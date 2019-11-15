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    Окупанти сім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

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    Окупанти сім разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

    Втрат серед українських військових немає

    У районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр Операції.

    Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    По українських позиціях окупаційні війська здійснили п'ять обстрілів в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ», а саме двічі неподалік Майорска, поблизу Новотошківского, у Луганського, неподалік Новолуганского.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив два обстріли по позиціях ОС у Водяного та Лебединського.

    «Протягом поточної доби втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано», - йдеться в повідомленні.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил озброєння
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