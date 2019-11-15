Бойовики обстріляли дачне містечко поблизу Авдіївки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/pressjfo.news

У штабі зазначили, що обстріл стався у четвер, 14 листопада

На Донбасі бойовики обстріляли дачне містечко «Акація» поблизу Авдіївки. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

У штабі зазначили, що обстріл стався у четвер, 14 листопада. При цьому, яке озброєння застосовувалося для обстрілу не повідомляється.

«Наслідки вчорашнього обстрілу російськими окупаційними військами дачного містечка «Акація», недалеко Авдіївки. Окупанти в черговий раз підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням і терором цивільного населення», - повідомили в ООС.

Напередодні повідомлялось, що бойовики на Донбасі підсилюють провокаційні обстріли на ділянках вздовж лінії розмежування, де не відбувається розведення військ.

Крім того, на передову з боку окупантів прибувають розвідувальні підрозділи, укомплектовані військовослужбовцями, більшість з яких цього року пройшли підготовку у навчальних центрах на території Росії та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у тому числі з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню.

Як повідомлялось, у четвер, 14 листопада, бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил із гармат: один боєць загинув.