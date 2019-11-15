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    Бойовики обстріляли дачне містечко поблизу Авдіївки (фото)

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    Бойовики обстріляли дачне містечко поблизу Авдіївки (фото)
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    У штабі зазначили, що обстріл стався у четвер, 14 листопада

    На Донбасі бойовики обстріляли дачне містечко «Акація» поблизу Авдіївки. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

    У штабі зазначили, що обстріл стався у четвер, 14 листопада. При цьому, яке озброєння застосовувалося для обстрілу не повідомляється.

    «Наслідки вчорашнього обстрілу російськими окупаційними військами дачного містечка «Акація», недалеко Авдіївки. Окупанти в черговий раз підтвердили, що не гребують нічим, навіть залякуванням і терором цивільного населення», - повідомили в ООС.

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    Бойовики обстріляли дачне містечко поблизу Авдіївки (фото)
    Бойовики обстріляли дачне містечко поблизу Авдіївки (фото)
    Бойовики обстріляли дачне містечко поблизу Авдіївки (фото)
    Бойовики обстріляли дачне містечко поблизу Авдіївки (фото)
    Бойовики обстріляли дачне містечко поблизу Авдіївки (фото)
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    Напередодні повідомлялось, що бойовики на Донбасі підсилюють провокаційні обстріли на ділянках вздовж лінії розмежування, де не відбувається розведення військ.

    Крім того, на передову з боку окупантів прибувають розвідувальні підрозділи, укомплектовані військовослужбовцями, більшість з яких цього року пройшли підготовку у навчальних центрах на території Росії та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у тому числі з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню.

    Як повідомлялось, у четвер, 14 листопада, бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил із гармат: один боєць загинув.

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